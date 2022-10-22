Газета
Политика

«Известия» сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Шебекино

Ведомости

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, это мужчина и 16-летний юноша. Информацию о погибших подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Количество пострадавших выросло до 11 человек, заявил губернатор.

«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона в Telegram.

Гладков добавил, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов.

22 октября ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадали гражданские объекты. 21 октября под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Тогда, по информации губернатора, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Глава региона сообщил, что основную часть жителей вывезли.

На этой неделе Муром уже обстреливали: сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений. Разрушения в последние дни неоднократно фиксировались и в Шебекино.

На фоне обстрелов администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных