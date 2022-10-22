«Известия» сообщили о гибели двух человек в результате обстрела Шебекино
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По данным издания, это мужчина и 16-летний юноша. Информацию о погибших подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Количество пострадавших выросло до 11 человек, заявил губернатор.
«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона в Telegram.
Гладков добавил, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов.
22 октября ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате чего пострадали гражданские объекты. 21 октября под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Тогда, по информации губернатора, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Глава региона сообщил, что основную часть жителей вывезли.
На этой неделе Муром уже обстреливали: сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений. Разрушения в последние дни неоднократно фиксировались и в Шебекино.
На фоне обстрелов администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.