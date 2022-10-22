Spiegel: два министра ФРГ попросили увеличить помощь Украине в 2023 году

В своем письме к министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру, с которым ознакомилось издание, Бербок и Ламбрехт заявили, что только с таким бюджетом Германия сможет «взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры». Оба министра раскритиковали запланированный объем в 697 млн евро и настаивают на том, что эта цифра должна быть увеличена до утверждения бюджета страны в ноябре. Министры также отметили, что от этого решения зависит международная репутация Германии.