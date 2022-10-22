Spiegel: два министра ФРГ попросили увеличить помощь Украине в 2023 году
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны страны Кристина Ламбрехт направили в минфин письмо с просьбой выделить 2,2 млрд евро в 2023 г. на поддержку Украины вместо запланированных в бюджете 697 млн евро, сообщил Spiegel.
В своем письме к министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру, с которым ознакомилось издание, Бербок и Ламбрехт заявили, что только с таким бюджетом Германия сможет «взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры». Оба министра раскритиковали запланированный объем в 697 млн евро и настаивают на том, что эта цифра должна быть увеличена до утверждения бюджета страны в ноябре. Министры также отметили, что от этого решения зависит международная репутация Германии.
Ранее в октябре стало известно, что парламент Германии планирует направить Украине новый пакет помощи на 11 млн евро в преддверии холодов. Кроме того, вооруженные силы ФРГ поставят Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и боеприпасы к ним, а также 50 бронемашин Dingo. Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отмечало, что немецкие власти в первых трех кварталах 2022 г. выдали разрешения на поставки Киеву военной продукции на сумму 775 млн евро.
Еще в сентябре Ламбрехт заявляла, что Германия достигла предела возможностей в вопросе поставок оружия Украине из запасов бундесвера. По ее словам, страна передала Украине «невероятно много» оружия из запасов собственных вооруженных сил, она заверила, что ФРГ «не ослабит усилий» по поддержке Киева.