«РИА Новости»: Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН

В пресс-службе министерства иностранных дел Литвы ранее утром сообщили, что постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону в связи с тем, что ему не предоставили возможность выступить на заседании. В МИДе подчеркнули, что Паулаускас должен был выступить на нем от лица стран Балтии и Чехии. Постпред Литвы заявил, что Габон изменил свое решение о том, что литовской стороне будет предоставлено слово, за полчаса до начала заседания. «Такое принятое в последнюю минуту решение носит дискриминационный характер, поскольку такая возможность была предоставлена большинству сторон, запросивших его. Это также мало вяжется с декларируемым принципом прозрачности работы Совета Безопасности», – заявил Паулаускас.