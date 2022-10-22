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«РИА Новости»: Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН

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Председательствующий в Совете Безопасности ООН Габон по просьбе России не пустил на прошедшее накануне заседание совета по Украине представителей Литвы и Румынии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники в организации.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», – сказал собеседник агентства.

Российская сторона настояла на том, что в мероприятии участвовало достаточно представителей стран - членов Евросоюза. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что выступления представителей Словакии, Польши, Греции и Германии на заседании не дали ничего, кроме удлинения времени проведения. По его словам, позиция стран ЕС России хорошо известна и «ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза».

В пресс-службе министерства иностранных дел Литвы ранее утром сообщили, что постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону в связи с тем, что ему не предоставили возможность выступить на заседании. В МИДе подчеркнули, что Паулаускас должен был выступить на нем от лица стран Балтии и Чехии. Постпред Литвы заявил, что Габон изменил свое решение о том, что литовской стороне будет предоставлено слово, за полчаса до начала заседания. «Такое принятое в последнюю минуту решение носит дискриминационный характер, поскольку такая возможность была предоставлена большинству сторон, запросивших его. Это также мало вяжется с декларируемым принципом прозрачности работы Совета Безопасности», – заявил Паулаускас.

На прошедшем 21 октября заседании Совбеза страны - члены ООН обсуждали вопросы обеспечения мира и безопасности Украины, следует из календаря работы совета на октябрь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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