«РИА Новости»: Литва и Румыния не были допущены на заседание Совбеза ООН
Председательствующий в Совете Безопасности ООН Габон по просьбе России не пустил на прошедшее накануне заседание совета по Украине представителей Литвы и Румынии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники в организации.
«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», – сказал собеседник агентства.
Российская сторона настояла на том, что в мероприятии участвовало достаточно представителей стран - членов Евросоюза. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что выступления представителей Словакии, Польши, Греции и Германии на заседании не дали ничего, кроме удлинения времени проведения. По его словам, позиция стран ЕС России хорошо известна и «ее мог бы прекрасно суммировать представитель Евросоюза».
В пресс-службе министерства иностранных дел Литвы ранее утром сообщили, что постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону в связи с тем, что ему не предоставили возможность выступить на заседании. В МИДе подчеркнули, что Паулаускас должен был выступить на нем от лица стран Балтии и Чехии. Постпред Литвы заявил, что Габон изменил свое решение о том, что литовской стороне будет предоставлено слово, за полчаса до начала заседания. «Такое принятое в последнюю минуту решение носит дискриминационный характер, поскольку такая возможность была предоставлена большинству сторон, запросивших его. Это также мало вяжется с декларируемым принципом прозрачности работы Совета Безопасности», – заявил Паулаускас.
На прошедшем 21 октября заседании Совбеза страны - члены ООН обсуждали вопросы обеспечения мира и безопасности Украины, следует из календаря работы совета на октябрь.