В ЦАР заявили о пользе присутствия российских военных инструкторов
Присутствие российских военных инструкторов идет на пользу Центральноафриканской республике (ЦАР), они приезжают сюда для обучения местных военных, заявил «РИА Новости» председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.
«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику – мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены», — сказал Саранджи.
Официально российские военные советники находятся в ЦАР с 2018 г., где тренируют армию и другие силовые ведомства страны. В декабре 2020 г. Россия направила в республику 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИДа, они находятся там «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики».
Правительство страны ведет борьбу с вооруженными отрядами повстанцев, пытающимися его свергнуть с 2012 г. Пик их активности пришелся на конец 2020 г., когда повстанцы начали наступление на столицу страны Банги, пытаясь помешать действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок.