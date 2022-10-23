В ЦАР заявили о пользе присутствия российских военных инструкторов

«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику – мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно. Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены», — сказал Саранджи.