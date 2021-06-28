Песков назвал ложью обвинения российских военных советников в убийствах в ЦАР

«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — сказал Песков. Накануне газета The New York Times опубликовала статью, где приводились выдержки из доклада СБ ООН по ситуации в ЦАР. В нем, по сведениям издания, утверждается, что российские военные советники в стране, помогающие правительству ЦАР удержать контроль над страной в борьбе с повстанцами, участвовали в убийствах мирных жителей, применяли избыточное насилие, а также грабили «в крупных размерах» местные школы и представительства гуманитарных организаций.