Песков назвал ложью обвинения российских военных советников в убийствах в ЦАР
Сообщения об участии российских военных советников в убийствах и грабежах в Центральноафриканской республике (ЦАР) являются ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующую публикацию The New York Times, которая привела, по ее утверждению, выдержки из соответствующего доклада Совета безопасности ООН.
«Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь», — сказал Песков. Накануне газета The New York Times опубликовала статью, где приводились выдержки из доклада СБ ООН по ситуации в ЦАР. В нем, по сведениям издания, утверждается, что российские военные советники в стране, помогающие правительству ЦАР удержать контроль над страной в борьбе с повстанцами, участвовали в убийствах мирных жителей, применяли избыточное насилие, а также грабили «в крупных размерах» местные школы и представительства гуманитарных организаций.
В то же время в приводимых газетой выдержках из доклада СБ ООН утверждается, что противники центральной власти также ведут грабежи, применяют насилие к мирным жителям и насильно вербуют детей в свои вооруженные отряды.
Российские военные инструкторы находятся в ЦАР по просьбе правительства страны. В декабре 2020 г. Россия направила туда 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИДа, они находятся там «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики». Правительство страны ведет борьбу с вооруженными отрядами повстанцев, пытающимися его свергнуть с 2012 г.
Пик их активности пришелся на конец 2020 г., когда повстанцы начали наступление на столицу страны Банги, пытаясь помешать действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок. В январе наступление захлебнулось, однако активные боевые действия и жертвы среди двух сторон продолжаются.
На этом фоне несколько раз появлялись сообщения о гибели россиян в стране. В местные СМИ в феврале сообщали о гибели «нескольких» граждан России из так называемой «ЧВК Вагнер», однако позже МИД опроверг эту информацию. В конце мая власти ЦАР официально сообщили о другом инциденте — гибели трех россиян при взрыве мины. О том, что правительство ЦАР уведомило об инциденте российские власти, сообщил также и посол России в Банги Владимир Титоренко. Личности жертв инцидента не назывались.