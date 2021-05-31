В результате взрыва в ЦАР погибли трое россиян

Центрально-африканский портал Corbeau News в свою очередь уточнил, что под одной из машин взорвалась самодельная мина. Из находившихся там девяти человек пятеро погибли и четверо получили ранения. Личности пострадавших пока не раскрываются. В посольстве России в ЦАР сообщили, что такой информации еще не поступило.