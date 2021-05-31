Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

В результате взрыва в ЦАР погибли трое россиян

Российское посольство проверяет эту информацию
Глеб Мишутин Александр Малахов
AP

Трое россиян погибли в Центрально-Африканской республике в четверг 27 мая. Об этом французскому агентству France Press сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Вместе с российскими «союзниками», по его словам, погибли и трое местных полицейских. Они были убиты взрывом во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар, в 400 км. северо-западнее от столицы ЦАР Банги.

Центрально-африканский портал Corbeau News в свою очередь уточнил, что под одной из машин взорвалась самодельная мина. Из находившихся там девяти человек пятеро погибли и четверо получили ранения. Личности пострадавших пока не раскрываются. В посольстве России в ЦАР сообщили, что такой информации еще не поступило.

Российские военный инструкторы находятся в ЦАР по просьбе правительства страны. В декабре 2020 г. Россия направила туда 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИД, они находятся там «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики». Главной проблемой страны являются незаконные вооруженные формирования, недовольные действующей властью. Пик их активности пришелся на конец 2020 г., когда повстанцы начали наступление на столицу, пытаясь помешать действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных