В результате взрыва в ЦАР погибли трое россиян

В результате взрыва в ЦАР погибли трое россиянРоссийское посольство проверяет эту информацию
Трое россиян погибли в Центрально-Африканской республике в четверг 27 мая. Об этом французскому агентству France Press сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги. Вместе с российскими «союзниками», по его словам, погибли и трое местных полицейских. Они были убиты взрывом во время движения армейской колонны по дороге между городами Берберати и Буар, в 400 км. северо-западнее от столицы ЦАР Банги.
Центрально-африканский портал Corbeau News в свою очередь уточнил, что под одной из машин взорвалась самодельная мина. Из находившихся там девяти человек пятеро погибли и четверо получили ранения. Личности пострадавших пока не раскрываются. В посольстве России в ЦАР сообщили, что такой информации еще не поступило.
Российские военный инструкторы находятся в ЦАР по просьбе правительства страны. В декабре 2020 г. Россия направила туда 300 военных инструкторов. По официальной формулировке МИД, они находятся там «в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики». Главной проблемой страны являются незаконные вооруженные формирования, недовольные действующей властью. Пик их активности пришелся на конец 2020 г., когда повстанцы начали наступление на столицу, пытаясь помешать действующему президенту Фостену-Арканжу Туадере переизбраться на второй срок.