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Президент Хорватии отказался участвовать в форуме «Крымская платформа»

Ведомости

Президент Хорватии Зоран Миланович отказался от участия в форуме «Крымская платформа» и встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщила газета Vecernji list.

«Американцы просили о встрече, я не могу сегодня и точка. Она не исполнительная власть», — заявил Миланович, добавив, что в мире через две недели «вообще все изменится». 8 ноября состоятся выборы в американский сенат.

Он отметил, что мог бы встретиться с представителем США, но только на более высоком уровне. «Американское посольство запрашивало встречу, но слишком поздно. Если бы приехал американский госсекретарь, я бы, наверное, остался в Загребе, а в данных обстоятельствах — нет», — заключил глава государства.

Саммит «Крымская платформа» проводится по инициативе Украины. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей «деоккупации» Крыма. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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