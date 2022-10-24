Президент Хорватии отказался участвовать в форуме «Крымская платформа»

Он отметил, что мог бы встретиться с представителем США, но только на более высоком уровне. «Американское посольство запрашивало встречу, но слишком поздно. Если бы приехал американский госсекретарь, я бы, наверное, остался в Загребе, а в данных обстоятельствах — нет», — заключил глава государства.