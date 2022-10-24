Президент Хорватии отказался участвовать в форуме «Крымская платформа»
Президент Хорватии Зоран Миланович отказался от участия в форуме «Крымская платформа» и встречи со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, сообщила газета Vecernji list.
«Американцы просили о встрече, я не могу сегодня и точка. Она не исполнительная власть», — заявил Миланович, добавив, что в мире через две недели «вообще все изменится». 8 ноября состоятся выборы в американский сенат.
Он отметил, что мог бы встретиться с представителем США, но только на более высоком уровне. «Американское посольство запрашивало встречу, но слишком поздно. Если бы приехал американский госсекретарь, я бы, наверное, остался в Загребе, а в данных обстоятельствах — нет», — заключил глава государства.
Саммит «Крымская платформа» проводится по инициативе Украины. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей «деоккупации» Крыма. Российские власти заявляли об антироссийском и недружественном характере мероприятия.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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