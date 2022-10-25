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Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе

Ведомости

В Мелитополе Запорожской области произошел «одиночный мощный взрыв», говорится в телеграм-канале администрации города. Информация о случившемся уточняется.

По данным «РИА Новости», взрыв произошел около здания телекомпании ЗаТВ в городе Мелитополь. Как сообщил источник агентства в городских структурах, взорвался автомобиль. 

«По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — сообщил «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По сведениям агентства, взрывной волной повредило фасад и окна в здании. Сейчас работают экстренные службы. Произошедшее назвали терактом. 

В результате взрыва в Мелитополе пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа», сообщил в своем Telegram-калане член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Мощность составила 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали 5 человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ», — написал Малькевич.

Как пишет ТАСС, ранее Рогов сообщал, что в ночь на вторник подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанеслиу удар по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя, было слышно не менее семи взрывов. 24 октября Рогов заявил, что действия ВСУ на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР могут быть отвлекающими маневрами перед основным ударом по Запорожской области. 

Рогов сообщил , что ВСУ активизировали подготовку к наступлению на запорожской линии соприкосновения, перебрасывая туда все больше техники и людей. По его словам, из мобилизованных лиц, которые успели пройти подготовку на Западной Украине, «создаются десятки штурмовых отрядов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных