Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе
В Мелитополе Запорожской области произошел «одиночный мощный взрыв», говорится в телеграм-канале администрации города. Информация о случившемся уточняется.
По данным «РИА Новости», взрыв произошел около здания телекомпании ЗаТВ в городе Мелитополь. Как сообщил источник агентства в городских структурах, взорвался автомобиль.
«По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство», — сообщил «РИА Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По сведениям агентства, взрывной волной повредило фасад и окна в здании. Сейчас работают экстренные службы. Произошедшее назвали терактом.
В результате взрыва в Мелитополе пострадали пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга «ЗаМедиа», сообщил в своем Telegram-калане член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Мощность составила 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадали 5 человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители. Также нанесен значительный ущерб имуществу СМИ», — написал Малькевич.
Как пишет ТАСС, ранее Рогов сообщал, что в ночь на вторник подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанеслиу удар по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя, было слышно не менее семи взрывов. 24 октября Рогов заявил, что действия ВСУ на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР могут быть отвлекающими маневрами перед основным ударом по Запорожской области.
Рогов сообщил , что ВСУ активизировали подготовку к наступлению на запорожской линии соприкосновения, перебрасывая туда все больше техники и людей. По его словам, из мобилизованных лиц, которые успели пройти подготовку на Западной Украине, «создаются десятки штурмовых отрядов».
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