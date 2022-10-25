Администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе

Как пишет ТАСС, ранее Рогов сообщал, что в ночь на вторник подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанеслиу удар по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя, было слышно не менее семи взрывов. 24 октября Рогов заявил, что действия ВСУ на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР могут быть отвлекающими маневрами перед основным ударом по Запорожской области.