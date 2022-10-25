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Политика

Штайнмайер провел час в убежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину во вторник был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, передает агентство DPA.

Воздушная тревога была объявлена, когда политик находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области. Он провел встречу с местными жителями, находясь в укрытии. Это первый визит Штайнмайера на Украину с начала спецоперации.

«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Это дало нам особенно впечатляющее представление об условиях, в которых здесь живут люди», — сказал Штайнмайер (цитата по RND).

Президент планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлый четверг, пишет Der Spiegel. Однако поездку отменили из соображений безопасности. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, такое решение было принято в ответ на действия Украины, которая организовала взрыв на Крымском мосту и продолжает пытаться провести другие теракты в стране.

Штайнмайер должен был посетить Украину еще в апреле, но украинские власти отменили его визит. По информации Bild, Киев был недоволен политикой президента ФРГ в отношении России. После этого лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных