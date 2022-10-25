Штайнмайер провел час в убежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину во вторник был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, передает агентство DPA.
Воздушная тревога была объявлена, когда политик находился в населенном пункте Корюковка в Черниговской области. Он провел встречу с местными жителями, находясь в укрытии. Это первый визит Штайнмайера на Украину с начала спецоперации.
«Первые полтора часа мы провели в бомбоубежище. Это дало нам особенно впечатляющее представление об условиях, в которых здесь живут люди», — сказал Штайнмайер (цитата по RND).
Президент планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлый четверг, пишет Der Spiegel. Однако поездку отменили из соображений безопасности. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, такое решение было принято в ответ на действия Украины, которая организовала взрыв на Крымском мосту и продолжает пытаться провести другие теракты в стране.
Штайнмайер должен был посетить Украину еще в апреле, но украинские власти отменили его визит. По информации Bild, Киев был недоволен политикой президента ФРГ в отношении России. После этого лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского.
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