Штайнмайер провел час в убежище в Черниговской области из-за воздушной тревоги

Президент планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в прошлый четверг, пишет Der Spiegel. Однако поездку отменили из соображений безопасности. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, такое решение было принято в ответ на действия Украины, которая организовала взрыв на Крымском мосту и продолжает пытаться провести другие теракты в стране.