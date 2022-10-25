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Политика

Фургала удалили с судебного процесса вплоть до стадии «последнего слова»

Ведомости

Люберецкий городской суд Московской области на выездном заседании в Московском облсуде продолжит рассматривать уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала без его присутствия до окончания стадии судебных прений, сообщил «Ведомостям» адвокат обвиняемого Михаил Карапетян. Таким образом, Фургал вернется в процесс только для выступления с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Второй адвокат экс-губернатора Борис Кожемякин уточнил «Ведомостям», что устранение Фургала из процесса связано с систематическим нарушением порядка судебного заседания.

Вместе с Фургалом из процесса также удалили еще одного фигуранта дела — Андрея Карепова.

Судебное разбирательство в настоящий момент находится на стадии представления доказательств стороной защиты, соответственно, сторона обвинения закончила доказывать в суде виновность бывшего чиновника.

На скамье подсудимых осталось еще два фигуранта в процессе — Андрей Палей и Марат Кадыров, которых следствие считает исполнителями одного из заказных убийств.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 г. в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент РФ Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке губернатора в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Андрей Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями считают Андрея Палея и Марата Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он, в отличие от других четырех фигурантов дела, свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.

Экс-губернатор не признает свою вину по предъявленному обвинению и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Если суд признает его виновным, Фургалу может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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