Фургала удалили с судебного процесса вплоть до стадии «последнего слова»

Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Андрей Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями считают Андрея Палея и Марата Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он, в отличие от других четырех фигурантов дела, свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.