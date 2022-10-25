Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме ежегодно 10 декабря (за исключением премии мира, вручение которой состоится в Осло). Награды лауреатам вручает король Швеции. В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19 большинство церемоний проводилось онлайн. Поэтому лауреаты двух предыдущих лет также приглашены на вручение премий в этом декабре.