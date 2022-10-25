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Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий

Ведомости

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Лауреатов Нобелевской премии огласили в начале октября. В частности, премии мира, которая считается одной из важнейших в мире политических наград.

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме ежегодно 10 декабря (за исключением премии мира, вручение которой состоится в Осло). Награды лауреатам вручает король Швеции. В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19 большинство церемоний проводилось онлайн. Поэтому лауреаты двух предыдущих лет также приглашены на вручение премий в этом декабре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных