Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию вручения Нобелевских премий
Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения премий, которая состоится 10 декабря в Стокгольме, об этом сообщили в пресс-службе организации.
Лауреатов Нобелевской премии огласили в начале октября. В частности, премии мира, которая считается одной из важнейших в мире политических наград.
Традиционная церемония вручения Нобелевских премий проходит в Стокгольме ежегодно 10 декабря (за исключением премии мира, вручение которой состоится в Осло). Награды лауреатам вручает король Швеции. В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии COVID-19 большинство церемоний проводилось онлайн. Поэтому лауреаты двух предыдущих лет также приглашены на вручение премий в этом декабре.
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