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МИД расширил список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Ведомости

Россия расширила список представителей стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, следует из заявления пресс-службы МИД РФ. Такие меры были приняты в ответ на недружественные действия ЕС и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что эти меры приняты в ответ на введение ЕС восьмого пакета санкций против России из-за присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также одобрение ПАСЕ «очередной антироссийской резолюции».

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», — заключили в МИДе.

В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7. 

Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных