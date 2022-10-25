МИД расширил список граждан ЕС, которым запрещен въезд в Россию
Россия расширила список представителей стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, следует из заявления пресс-службы МИД РФ. Такие меры были приняты в ответ на недружественные действия ЕС и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ», — говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что эти меры приняты в ответ на введение ЕС восьмого пакета санкций против России из-за присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также одобрение ПАСЕ «очередной антироссийской резолюции».
«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», — заключили в МИДе.
В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
Также в рамках пакета ЕС усилил ограничения по импорту и экспорту. Запрет затронул готовую продукцию и полуфабрикаты из стали, машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь и др. Кроме того, ЕС ограничил экспорт европейских товаров в Россию, в том числе электронных микросхем.
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