Токаев заявил о планах модернизировать армию для сохранения целостности Казахстана
Кандидат в президенты Казахстана, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение модернизации армии и силового блока в ближайшие годы. Президент республики заявил об этом, выступая с предвыборной программой.
«В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. <...> Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока», — сказал Токаев (цитата по «Интерфаксу»).
Он призвал повысить престиж военной службы и укрепить имидж армии Казахстана. По его словам, военных обеспечат «современным вооружением и техникой». Токаев добавил, что модернизация также коснется оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, будут приняты меры по укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября. Проведение досрочных президентских выборов Токаев анонсировал еще 1 сентября. Он подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. 6 октября правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты.
Ранее президент Казахстана заявил, что власти будут последовательно усиливать оборонный потенциал республики, чтобы сохранить «независимость, мир и согласие в стране». Он подчеркнул, что поддержка тех, кто «стоит на страже национальных интересов» Казахстана, всегда будет приоритетом государственной политики.
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