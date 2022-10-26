Токаев заявил о планах модернизировать армию для сохранения целостности Казахстана

Он призвал повысить престиж военной службы и укрепить имидж армии Казахстана. По его словам, военных обеспечат «современным вооружением и техникой». Токаев добавил, что модернизация также коснется оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, будут приняты меры по укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск.