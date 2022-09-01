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Токаев анонсировал досрочные президентские выборы осенью 2022 года

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в республике осенью 2022 г. Об этом он заявил в ходе своего послания народу Казахстана, трансляцию вел портал Tengrinews.kz.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью», — сказал Токаев. 

Президент Казахстана подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. Токаев также считает, что следует изменить продолжительность президентского срока. Он предложил ограничить его семью годами и запретить переизбрание.

Ранее в ходе своего выступления Токаев объявил об амнистии для участников январских протестов в Казахстане. Он заявил, что стране «нужно национальное единство», но добавил, что решение не коснется террористов, экстремистов и тех, кто пытался сменить власть насильственным путем.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

Согласно статьям 41–42 действующей Конституции Казахстана, принятой в 1995 году, президент избирается сроком на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. В начале июня этого года Токаев заявлял, что не собирается продлевать срок своих полномочий путем внесения поправок в Конституцию страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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