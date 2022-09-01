Токаев анонсировал досрочные президентские выборы осенью 2022 года

Согласно статьям 41–42 действующей Конституции Казахстана, принятой в 1995 году, президент избирается сроком на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. В начале июня этого года Токаев заявлял, что не собирается продлевать срок своих полномочий путем внесения поправок в Конституцию страны.