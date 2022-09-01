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Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков в республике. Об этом он сообщил в ходе своего послания народу Казахстана, трансляцию вел портал Tengrinews.kz.

«Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане», — заявил Токаев.

Президент республики уточнил, что решение об амнистии не касается террористов, экстремистов и тех, кто пытался насильственно сменить власть.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование.

Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, акции протеста не утихли. Они продолжились в ряде крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Как сообщало МВД, на 11 января было задержано около 10 000 участников протестов. В феврале в генпрокуратуре рассказали о заведении более 3000 уголовных дел после январских протестов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных