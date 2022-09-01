Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Как сообщало МВД, на 11 января было задержано около 10 000 участников протестов. В феврале в генпрокуратуре рассказали о заведении более 3000 уголовных дел после январских протестов.