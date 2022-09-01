Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии для участников январских беспорядков в республике. Об этом он сообщил в ходе своего послания народу Казахстана, трансляцию вел портал Tengrinews.kz.
«Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур — наши граждане», — заявил Токаев.
Президент республики уточнил, что решение об амнистии не касается террористов, экстремистов и тех, кто пытался насильственно сменить власть.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование.
Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, акции протеста не утихли. Они продолжились в ряде крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия. По данным генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.
11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Как сообщало МВД, на 11 января было задержано около 10 000 участников протестов. В феврале в генпрокуратуре рассказали о заведении более 3000 уголовных дел после январских протестов.
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