МИД: Сунак намерен продолжить русофобский курс своих предшественников

«Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил по ситуации на Украине и нашей стране. Уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир. Получается, новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников», – рассказала она.