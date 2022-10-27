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МИД: Сунак намерен продолжить русофобский курс своих предшественников

Ведомости

Заявление нового премьер-министра Великобритании Риши Сунка по России и Украине продемонстрировало, что он намерен продолжить русофобский курс своих предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге. 

«Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил по ситуации на Украине и нашей стране. Уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир. Получается, новое руководство Британии сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников», – рассказала она.

Захарова также выразила надежду, что Лондон предоставит факты, подтверждающие тезис британского премьера. Попытки Сунака возложить на Москву ответственность за ошибки в экономической программе Консервативной партии должны насторожить самих британцев, считает она.

«Мы лишь можем Лондону порекомендовать объективно взглянуть на ситуацию, которая складывается внутри Соединенного Королевства, заняться решением насущных проблем британской экономики», – добавила Захарова.

25 октября король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем. Также он пообещал продолжить оказывать поддержку Украине.

Президент России Владимир Путин не поздравил нового премьера с вступлением в должность, поскольку Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, говорил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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