Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Великобритании

Комментируя ранее назначение Сунака, представитель Кремля заявил, что Москва не видит предпосылок и оснований для позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией. «Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам», — пояснял пресс-секретарь.