Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Великобритании
Президент России Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в связи с его избранием на пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — отметил Песков.
Комментируя ранее назначение Сунака, представитель Кремля заявил, что Москва не видит предпосылок и оснований для позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией. «Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам», — пояснял пресс-секретарь.
Накануне король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса