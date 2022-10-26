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Путин не поздравлял Сунака с избранием премьером Великобритании

Ведомости

Президент России Владимир Путин не направлял поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку в связи с его избранием на пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран, поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — отметил Песков.

Комментируя ранее назначение Сунака, представитель Кремля заявил, что Москва не видит предпосылок и оснований для позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией. «Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам», — пояснял пресс-секретарь.

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Накануне король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром страны, ему также поручено сформировать правительство. В своей первой речи на посту премьера Сунак заявил, что новый кабмин Великобритании уделит внимание решению экономических проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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