Песков прокомментировал избрание Сунака новым премьером Великобритании

По словам сенатора Владимира Джабарова, ничего конкретного о новом премьер-министре неизвестно. «Мы плохо его знаем. Его политические взгляды, личные позиции нам неизвестны. Я думаю, в любом случае, надо будет выстраивать какие-то отношения. Надеюсь, правительство Великобритании возглавит человек достойный, а мы всегда готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы оно было справедливым», — добавил Джабаров.