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Политика

Песков прокомментировал избрание Сунака новым премьером Великобритании

Ведомости

В Кремле не видят предпосылок и оснований на позитивные сдвиги в отношениях с Великобританией после прихода нового премьер-министра Риши Сунака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли надежда, что Москва и Лондон выстроят более конструктивное взаимодействие.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам», — отметил представитель Кремля.

По словам сенатора Владимира Джабарова, ничего конкретного о новом премьер-министре неизвестно. «Мы плохо его знаем. Его политические взгляды, личные позиции нам неизвестны. Я думаю, в любом случае, надо будет выстраивать какие-то отношения. Надеюсь, правительство Великобритании возглавит человек достойный, а мы всегда готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы оно было справедливым», — добавил Джабаров.

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Ранее сегодня король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны, а затем назначил Сунака новым главой кабмина. Он поручил новому премьеру сформировать правительство.

Накануне Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании после того, как лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт вышла из гонки. Она заявила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака. После заявления Мордонт экс-министр финансов возглавил Консервативную партию. Сунак был избран на должность главы правящей партии без голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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