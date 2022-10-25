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Король Великобритании Карл III назначил Сунака новым премьер-министром

Ведомости

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, передает телеканал Sky News.

«Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Ему будет предложено сформировать новое правительство, и теперь он направляется на Даунинг-стрит, чтобы выступить с речью», — передает телеканал.

Монарх ранее принял отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. После этого в ходе своей трехминутной прощальной речи Трасс призвала понизить налоги, продолжать поддержку Украины и пожелала своему преемнику удачи.

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Комментируя назначения Сунак на должность премьер-министра, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят предпосылок и оснований на позитивные сдвиги в отношениях с Великобританией, несмотря на риторику нового главы кабмина королевства.

Накануне Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Великобритании после того, как лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт вышла из гонки. Она заявила, что полностью поддерживает кандидатуру Сунака. После заявления Мордонт экс-министр финансов возглавил Консервативную партию. Сунак был избран на должность главы правящей партии без голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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