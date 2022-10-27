Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут перечитывать и изучать
Президент России Владимир Путин сегодня, 27 октября, выступит с речью на дискуссионном клубе «Валдай», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня у президента подготовка и затем участие в заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, которое состоится в Московской области. Это будет в прямом эфире, где-то сразу после 16.00», — сказал Песков.
Он уточнил, что после выступления Путин ответит на вопросы участников пленарной сессии, ее модератором выступит журналист Федор Лукьянов. По словам Пескова, понадобится анализ речи президента РФ. Представитель Кремля считает, что содержание выступления Путина будут «изучать, читать и перечитывать».
Заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» проходят ежегодно начиная с 2004 г. В этом году мероприятие проходит с 24 по 27 октября в Москве, его тема обозначена как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Отмечается, что в заседании примут участие 111 экспертов, политиков и экономистов из 41 страны, в том числе России, Казахстана, Ирана, Турции, Франции и др.
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