Газета
Политика

Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут перечитывать и изучать

Ведомости

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 октября, выступит с речью на дискуссионном клубе «Валдай», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Сегодня у президента подготовка и затем участие в заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”, которое состоится в Московской области. Это будет в прямом эфире, где-то сразу после 16.00», — сказал Песков. 

Он уточнил, что после выступления Путин ответит на вопросы участников пленарной сессии, ее модератором выступит журналист Федор Лукьянов. По словам Пескова, понадобится анализ речи президента РФ. Представитель Кремля считает, что содержание выступления Путина будут «изучать, читать и перечитывать».

Заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» проходят ежегодно начиная с 2004 г. В этом году мероприятие проходит с 24 по 27 октября в Москве, его тема обозначена как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Отмечается, что в заседании примут участие 111 экспертов, политиков и экономистов из 41 страны, в том числе России, Казахстана, Ирана, Турции, Франции и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных