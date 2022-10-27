Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут перечитывать и изучать

Заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» проходят ежегодно начиная с 2004 г. В этом году мероприятие проходит с 24 по 27 октября в Москве, его тема обозначена как «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Отмечается, что в заседании примут участие 111 экспертов, политиков и экономистов из 41 страны, в том числе России, Казахстана, Ирана, Турции, Франции и др.