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Пискарев: вопросы выезда за границу не регулируются законом об иноагентах

Ведомости

Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» не рассматривает вопросы, связанные с въездом и выездом россиян из страны. Об этом сообщил сенатор и соавтор закона об иностранных агентах Василий Пискарев в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами.

«Как и ныне действующие нормы [законодательства об иноагентах], данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян», – заявил Пискарев.

Сенатор подчеркнул, что задача закона – сделать прозрачной деятельность лиц и организаций, осознанно проводимую при финансовой или иной поддержке из-за рубежа, а их местонахождение не важно.

После заявления Климова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора «его частным мнением». «Мне неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение», — сказал он.

Официальных данных о количестве россиян, покинувших страну после начала СВО 24 февраля или после объявления частичной мобилизации 21 сентября, пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных