Пискарев: вопросы выезда за границу не регулируются законом об иноагентах

После заявления Климова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора «его частным мнением». «Мне неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение», — сказал он.