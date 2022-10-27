Пискарев: вопросы выезда за границу не регулируются законом об иноагентах
Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» не рассматривает вопросы, связанные с въездом и выездом россиян из страны. Об этом сообщил сенатор и соавтор закона об иностранных агентах Василий Пискарев в комментарии ТАСС.
Ранее сегодня сенатор Андрей Климов заявил, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами.
«Как и ныне действующие нормы [законодательства об иноагентах], данный закон не рассматривает вопросы въезда или выезда из страны россиян», – заявил Пискарев.
Сенатор подчеркнул, что задача закона – сделать прозрачной деятельность лиц и организаций, осознанно проводимую при финансовой или иной поддержке из-за рубежа, а их местонахождение не важно.
После заявления Климова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора «его частным мнением». «Мне неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение», — сказал он.
Официальных данных о количестве россиян, покинувших страну после начала СВО 24 февраля или после объявления частичной мобилизации 21 сентября, пока нет.
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