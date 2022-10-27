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Общество

В Совфеде предупредили покинувших страну о возможном подпадании под закон об иноагентах

Ведомости

Граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. Такое заявление сделал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор (цит. по ТАСС).

По словам Климова, таким людям нельзя доверять госзаказы и работу в государственной сфере. «Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах», — сказал он.

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Сенатор также напомнил, что решение о включении человека в реестр иноагентов остается за Минюстом, и призвал в каждом конкретном случае разбираться отдельно. В частности, в качестве примера, который подпадает под действие закона, он привел ситуацию, в которой человек, получивший повестку, принимает решение не идти в военкомат — вместо этого он «берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону».

После этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова «его частным мнением». «Мне неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение», — сказал он.

Официальных данных о количестве россиян, покинувших страну после начала СВО 24 февраля или после объявления частичной мобилизации 21 сентября, пока нет. В начале октября русское издание Forbes сообщало о том, что с сентября из России могли уехать более 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и сказали, что она «больше похожа на «утку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных