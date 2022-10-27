В Совфеде предупредили покинувших страну о возможном подпадании под закон об иноагентах
Граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине 24 февраля и объявления частичной мобилизации 21 сентября, в некоторых случаях могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. Такое заявление сделал глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор (цит. по ТАСС).
По словам Климова, таким людям нельзя доверять госзаказы и работу в государственной сфере. «Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах», — сказал он.
Сенатор также напомнил, что решение о включении человека в реестр иноагентов остается за Минюстом, и призвал в каждом конкретном случае разбираться отдельно. В частности, в качестве примера, который подпадает под действие закона, он привел ситуацию, в которой человек, получивший повестку, принимает решение не идти в военкомат — вместо этого он «берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону».
После этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова «его частным мнением». «Мне неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение», — сказал он.
Официальных данных о количестве россиян, покинувших страну после начала СВО 24 февраля или после объявления частичной мобилизации 21 сентября, пока нет. В начале октября русское издание Forbes сообщало о том, что с сентября из России могли уехать более 700 000 человек. Однако в Кремле эту информацию опровергли и сказали, что она «больше похожа на «утку».
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