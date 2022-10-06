Кремль назвал «уткой» данные о 700 000 уехавших из России после начала мобилизации
Данные русского Forbes о том, что из России уехали около 700 000 человек после объявления в стране частичной мобилизации, не соответствуют действительности и больше похожи на «утку», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не является правдой, больше похоже на "утку"», – ответил он на просьбу прокомментировать эти данные.
Песков добавил, что точными цифрами он не обладает, но они «далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении».
О том, что из России могли уехать порядка 700 000 человек, Forbes сообщил 4 октября. При этом другой источник издания заявил, что общее число уехавших уже якобы приблизилось к миллиону человек.
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. Накануне же таможенники заявили об отсутствии очередей на границе с Грузией.
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