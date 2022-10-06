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Кремль назвал «уткой» данные о 700 000 уехавших из России после начала мобилизации

Ведомости

Данные русского Forbes о том, что из России уехали около 700 000 человек после объявления в стране частичной мобилизации, не соответствуют действительности и больше похожи на «утку», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не является правдой, больше похоже на "утку"», – ответил он на просьбу прокомментировать эти данные.

Песков добавил, что точными цифрами он не обладает, но они «далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении».

О том, что из России могли уехать порядка 700 000 человек, Forbes сообщил 4 октября. При этом другой источник издания заявил, что общее число уехавших уже якобы приблизилось к миллиону человек.

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21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, после чего среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе Северной Осетии и Грузии, на КПП «Верхний Ларс», 23 сентября составила 2300 машин. К 26 сентября она увеличилась до 3500 легковых транспортных средств. Накануне же таможенники заявили об отсутствии очередей на границе с Грузией.

4 октября в МВД Казахстана сообщили, что границу с республикой пересекли около 200 000 россиян после 21 сентября. Кроме того, за этот же период 70 000 россиян получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН). В Финляндию въехали 60 000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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