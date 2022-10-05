Таможенники заявили об отсутствии очередей на границе России с Грузией

После того, как на «Верхнем Ларсе» заработал мобильный пункт военного комиссариата, сотрудники военкомата выдали более 180 повесток мужчинам, которые хотели покинуть страну после объявления в РФ частичной мобилизации. Мобильные призывные пункты были развернуты и на границе России с Казахстаном рядом с пропускным пунктом «Караузек» в Астраханской области, а также в Озинском районе Саратовской области.