В Израиле ожидают въезда «десятков тысяч» репатриантов в ближайшие месяцы
В Израиль на фоне продолжающегося конфликта России и Украины могут приехать десятки тысяч новых репатриантов, заявил премьер-министр страны Яир Лапид. Ранее в республике отказались признавать присоединение к России новых территорий.
«После недавних событий в России и на Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 млн шекелей на иммиграционную абсорбцию. Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов (мигрантов с еврейскими корнями. — Ред.) в ближайшие месяцы», — сказал Лапид на заседании кабинета министров (цитата по «РИА Новости»).
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день. После этого россияне стали массово уезжать из страны. В частности, в Финляндию въехали около 60 000 россиян, а в Казахстан прибыли около 98 000 человек. Большой поток мигрантов направляется также в Грузию, Монголию, Киргизию и Армению.
На фоне мобилизации Лапид 22 сентября выразил обеспокоенность судьбой евреев, которые находятся в России. Он обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой увеличить число рейсов между двумя странами.
В Израиле тогда осудили решение Кремля о мобилизации, писала The Times of Israeli. «Мы очень четко осудили инциденты как в Буче (западные страны считают, что российские солдаты были причастны к убийству мирных граждан в Буче, в Минобороны России отрицают причастность к этому. — "Ведомости"). Этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления конфликта, который не должен был произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия», — сообщил высокопоставленный чиновник.
30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Финляндия, Сербия, Турция и Казахстан заявили, что не планируют признавать результаты.