В Израиле предложили увеличить число рейсов из России
Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил обеспокоенность судьбой евреев, которые сейчас находятся в России, после объявления в стране частичной мобилизации. В связи с этим он обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой увеличить число рейсов между двумя странами, об этом сообщил израильский телеканал «Кан-11».
«В связи с ситуацией в России глава правительства Яир Лапид, находящийся на данный момент в Нью-Йорке, говорил с гендиректором авиакомпании «Эль-Аль». <…> Глава правительства просил увеличить количество рейсов из России», — сказано в сообщении (цит. по NEWSru.co.il).
Канцелярия премьера эту информацию подтвердила. Уточняется, что в стране началась подготовка к новой волне репатриации из России.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
В Израиле осудили решение Кремля, писала The Times of Israeli. «Мы очень четко осудили инциденты как в Буче (западные страны считают, что российские солдаты были причастны к убийству мирных граждан в Буче, в Минобороны России отрицают причастность к этому. — Ведомости). Этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления конфликта, который не должен был произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия», — сообщили высокопоставленный чиновник.
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