Газета
Общество

В Израиле предложили увеличить число рейсов из России

Ведомости

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил обеспокоенность судьбой евреев, которые сейчас находятся в России, после объявления в стране частичной мобилизации. В связи с этим он обратился к руководству авиакомпании El Al с просьбой увеличить число рейсов между двумя странами, об этом сообщил израильский телеканал «Кан-11».

«В связи с ситуацией в России глава правительства Яир Лапид, находящийся на данный момент в Нью-Йорке, говорил с гендиректором авиакомпании «Эль-Аль». <…> Глава правительства просил увеличить количество рейсов из России», — сказано в сообщении (цит. по NEWSru.co.il).

Канцелярия премьера эту информацию подтвердила. Уточняется, что в стране началась подготовка к новой волне репатриации из России.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России с целью защитить территориальную целостность России и ее суверенитет, соответствующий указ уже опубликован и вступил в силу. После выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.

В Израиле осудили решение Кремля, писала The Times of Israeli. «Мы очень четко осудили инциденты как в Буче (западные страны считают, что российские солдаты были причастны к убийству мирных граждан в Буче, в Минобороны России отрицают причастность к этому. — Ведомости). Этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления конфликта, который не должен был произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия», — сообщили высокопоставленный чиновник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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