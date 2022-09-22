В Израиле предложили увеличить число рейсов из России

В Израиле осудили решение Кремля, писала The Times of Israeli. «Мы очень четко осудили инциденты как в Буче (западные страны считают, что российские солдаты были причастны к убийству мирных граждан в Буче, в Минобороны России отрицают причастность к этому. — Ведомости). Этот призыв дополнительных 300 000 солдат для дальнейшего углубления конфликта, который не должен был произойти с самого начала. То же самое, конечно, относится и к угрозам применения ядерного оружия», — сообщили высокопоставленный чиновник.