В Казахстане появятся штабы для регулирования потока прибывающих россиян

Накануне МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.