В Казахстане появятся штабы для регулирования потока прибывающих россиян
Глава администрации Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков поручил организовать в области штабы для регулирования потока приезжающих россиян, сообщается на сайте регионального правительства.
«Департаменту полиции и Департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян. Акимам (главам администраций) городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов», – заявил он.
В области, добавил Скаков, откроют горячие линии по вопросам миграции, всем приезжим будет оказана помощь в соответствии с законом.
По данным Комитета нацбезопасности, всего через КПП Павлодарской области с 21 по 26 сентября прошли около 35 000 человек, из них 13 000 – граждане РФ, 5000 россиян уже выехали за пределы республики. Криминогенная ситуация в области стабильная.
Накануне МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.
На фоне этого президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за большого количества россиян, прибывающих в республику, Астана намерена провести переговоры с Москвой, чтобы решить проблему.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались в тот же день.
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