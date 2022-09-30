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В Финляндию после объявления частичной мобилизации въехали около 60 000 россиян

Ведомости

С момента объявления в России частичной мобилизации около 60 000 россиян въехали в Финляндию, сообщил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, передает ТАСС.

«По данным финской погранслужбы, за неделю въехало около 60 000 человек, но из них 80% — это транзит, которые направились в другие европейские страны», – сказал он.

Сколько из них уклоняющихся от мобилизации, неизвестно, подчеркнул посол, добавив, что около сотни россиян обратились к финским властям с заявлением о предоставлении убежища.

Ранее Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с сегодняшнего дня – 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Премьер-министр страны Санна Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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