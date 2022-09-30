В Финляндию после объявления частичной мобилизации въехали около 60 000 россиян
С момента объявления в России частичной мобилизации около 60 000 россиян въехали в Финляндию, сообщил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, передает ТАСС.
«По данным финской погранслужбы, за неделю въехало около 60 000 человек, но из них 80% — это транзит, которые направились в другие европейские страны», – сказал он.
Сколько из них уклоняющихся от мобилизации, неизвестно, подчеркнул посол, добавив, что около сотни россиян обратились к финским властям с заявлением о предоставлении убежища.
Ранее Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с сегодняшнего дня – 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Премьер-министр страны Санна Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
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