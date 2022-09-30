В Финляндию после объявления частичной мобилизации въехали около 60 000 россиян

Ранее Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов до особого распоряжения правительства с сегодняшнего дня – 30 сентября. Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам или для учебы. Дипломаты относятся к особым группам. Премьер-министр страны Санна Марин ранее отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.