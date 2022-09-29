Финляндия закроет для россиян границу 30 сентября
Финляндия закроет границы для российских туристов 30 сентября до особого распоряжения правительства, заявила глава министерства внутренних дел страны Криста Микконен.
«Правительство приняло принципиальное решение, которое значительно сократит количество россиян, выезжающих в Финляндию», — цитирует Микконен газета Helsingin Sanomat.
Новые пограничные правила должны вступить в силу в ночь с четверга на пятницу, если правительство не изменит уже предварительно согласованный график на своем сегодняшнем заседании, которое началось в 13:00.
Как отмечает издание, новая пограничная политика напоминает практику времен коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну распространяются только на россиян, а основания для отказа во въезде в страну другие.
«На практике граница закрыта только для туристов. Вы все еще можете приехать в страну, например, по семейным обстоятельствам. Уважительная причина, если вы собираетесь встретиться с членами нуклеарной семьи, такими как ваши собственные дети, родители, бабушки и дедушки», — отмечает газета.
Россияне по-прежнему могут въезжать в Финляндию для учебы и выполнения необходимой работы. Дипломаты относятся к особым группам.
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее принял решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.
Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с августа. В конце августа в Праге главы МИД стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Однако такое решение не устроило страны Балтии и Польшу. Они пообещали принять дополнительные меры самостоятельно. С 19 сентября страны закрыли въезд для граждан России с туристическими визами ЕС.
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