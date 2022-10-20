Цены на авиабилеты упали на 25% через месяц после объявления мобилизации

Сильнее всего подешевели билеты в Армению: в конце сентября туда можно было улететь в среднем за 58 000 руб., а в конце октября стоимость поездки сократилась на 66% — до 20 000 руб., следует из данных Tutu.ru. Билеты в одну сторону в Азербайджан и Белоруссию за этот период снизились в цене на треть. В частности, если в конце сентября билет в Азербайджан стоил в среднем 39 000 руб., то сейчас он обойдется в 27 000 руб. Цены на перелет в Белоруссию за месяц упали с 14 000 до 9000 руб.