Цены на авиабилеты упали на 25% через месяц после объявления мобилизации
Уточняется, что сравнение проводилось на основании средних чеков забронированных билетов с вылетами с 21 по 30 сентября и с 21 по 30 октября. При этом дата оформления в расчет не бралась.
Сильнее всего подешевели билеты в Армению: в конце сентября туда можно было улететь в среднем за 58 000 руб., а в конце октября стоимость поездки сократилась на 66% — до 20 000 руб., следует из данных Tutu.ru. Билеты в одну сторону в Азербайджан и Белоруссию за этот период снизились в цене на треть. В частности, если в конце сентября билет в Азербайджан стоил в среднем 39 000 руб., то сейчас он обойдется в 27 000 руб. Цены на перелет в Белоруссию за месяц упали с 14 000 до 9000 руб.
На четверть подешевели билеты в Киргизию, Турцию и Израиль. Средняя стоимость перелета на турецком направлении упала с 58 900 до 45 100 руб. Билеты в Казахстан и Таджикистан упали на 18% и 16% соответственно. Стоимость билетов по обоим направлениям составила в среднем чуть больше 27 000 руб.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. После этого среди граждан резко увеличился спрос на авиабилеты, который привел к резкому росту цен на них. В результате билеты на прямые рейсы в ряд безвизовых стран до конца сентября были раскуплены, сообщили в АТОР 26 сентября.
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