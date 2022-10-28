Единороссы решили передать освободившийся мандат бывшему замглавы ЦИК партии Парфенову

По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия обязана предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. Но если все претенденты откажутся, то она может передать мандат по своему усмотрению. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК желаемую кандидатуру для замещения освободившегося мандата.