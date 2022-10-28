Единороссы решили передать освободившийся мандат бывшему замглавы ЦИК партии Парфенову
«Единая Россия» передаст освободившийся мандат депутата Госдумы бывшему замруководителя центрального исполкома партии Андрею Парфенову. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в «Единой России». Мандат оказался свободен после смерти депутата Николая Петрунина. «Ведомости» писали, что в партии рассматривают передачу мандата руководителю ЦИК единороссов Александру Сидякину или Парфенову.
Один из собеседников говорил «Ведомостям», что в руководстве партии давно обещали передать первый освободившийся мандат Парфенову. Второй собеседник поясняет, что мандат передали именно Парфенову «по совокупности заслуг».
Парфенов в 2012-2021 гг. был замруководителя ЦИК единороссов и руководителем управления региональной и технологической работы аппарата ЦИК партии. Сейчас он возглавляет центральный межрегиональный координационный совет партии. На выборах в Госдуму в 2021 г. он был в списке «Единой России» в региональной группе по Самарской области.
Петрунин умер 12 октября после тяжелой болезни. На выборах в Госдуму 2021 г. он занимал второе место в региональной группе по Тульской области, за ним следовала депутат облдумы, директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и еще четыре человека.
По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия обязана предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. Но если все претенденты откажутся, то она может передать мандат по своему усмотрению. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК желаемую кандидатуру для замещения освободившегося мандата.
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