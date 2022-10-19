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Глава центрального исполкома «Единой России» может получить мандат депутата Госдумы

Его кандидатура обсуждается после смерти единоросса Николая Петрунина
Елена Мухаметшина
Александр Сидякин будет руководить исполкомом с депутатским мандатом / Максим Богодвид / РИА Новости

Руководитель центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин может получить мандат депутата Госдумы, который освободился после смерти единоросса Николая Петрунина. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России» и собеседник, близкий к администрации президента. При этом должность руководителя ЦИК партии он, вероятно, сохранит, говорят два собеседника. Источник, близкий к администрации президента, сказал, что передача мандата Сидякину «действительно обсуждается».

Сидякин уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов от «Единой России». Он сложил полномочия в ноябре 2018 г., после того как был назначен руководителем администрации главы Башкирии. Тогда республику возглавил бывший замначальника управления президента по внутренней политике Радий Хабиров. В 2021 г. Сидякин выдвинулся в Госдуму: он занимал второе место в региональной группе по Башкирии. На первом месте был сам Хабиров. Оба от мандатов отказались.

В ноябре 2021 г. Сидякин был назначен врио руководителя ЦИК «Единой России», вскоре съезд утвердил это решение. За это время партфункционер занимался подготовкой партии к проведению региональных выборов 2022 г., разработкой новых форматов партийных активностей на федеральном, региональном и местном уровнях, чисткой базы сторонников, в которой была неактуальная информация, и т. д. В партии говорили, что он должен подготовить структуру к следующим крупным кампаниям.

Петрунин умер 12 октября после тяжелой болезни. На выборах в Госдуму 2021 г. он занимал второе место в региональной группе по Тульской области, за ним следовала депутат облдумы, директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и еще четыре человека. По словам двух собеседников в партии, в данной ситуации вопрос передачи мандата может обсуждаться с руководством региона, от которого избирался Петрунин.

По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия обязана предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. Но если все претенденты откажутся, то она может передать мандат кому угодно. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК желаемую кандидатуру для замещения освободившегося мандата, говорит юрист Антон Тимченко.

То, что Сидякин прежде уже отказывался от депутатского мандата, – это не помеха, если будет принято соответствующее решение, сказал юрист Гарегин Митин. Об этом говорится в ч. 3 ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы: «Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении депутатских мандатов не более двух раз». Постановление Конституционного суда от 2014 г. запрещает это, только в случае если кандидат получил мандат, стал депутатом, потом отказался от него, а затем решил вновь получить мандат.

До Сидякина руководителем ЦИК был Александр Борисов, в 2021 г. он перешел в Госдуму, где стал замруководителя фракции. Депутаты уже совмещали должности в Госдуме и в центральном исполкоме партии, например, в 2016–2017 гг. Владимир Бурматов, будучи депутатом Госдумы, возглавлял ЦИК. В 2005–2012 гг. ЦИК единороссов возглавлял нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьев: он был депутатом Госдумы.

Совмещение двух должностей проблемы не составит, считает политолог Ростислав Туровский: «Напротив, это повысит политический статус главы исполкома, что выгодно и «Единой России», и самому Сидякину. Кроме того, это упростит его работу с фракцией». Впрочем, как отмечает еще один источник в партии, пока обсуждается и другой кандидат: один из партийных политтехнологов – руководитель центрального межрегионального координационного совета «Единой России» Андрей Парфенов (баллотировался в Госдуму от Самарской области, был на шестом месте в региональной группе).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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