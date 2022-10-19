Глава центрального исполкома «Единой России» может получить мандат депутата Госдумы

То, что Сидякин прежде уже отказывался от депутатского мандата, – это не помеха, если будет принято соответствующее решение, сказал юрист Гарегин Митин. Об этом говорится в ч. 3 ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы: «Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении депутатских мандатов не более двух раз». Постановление Конституционного суда от 2014 г. запрещает это, только в случае если кандидат получил мандат, стал депутатом, потом отказался от него, а затем решил вновь получить мандат.