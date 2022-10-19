Глава центрального исполкома «Единой России» может получить мандат депутата Госдумы

Глава центрального исполкома «Единой России» может получить мандат депутата ГосдумыЕго кандидатура обсуждается после смерти единоросса Николая Петрунина
Руководитель центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин может получить мандат депутата Госдумы, который освободился после смерти единоросса Николая Петрунина. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в «Единой России» и собеседник, близкий к администрации президента. При этом должность руководителя ЦИК партии он, вероятно, сохранит, говорят два собеседника. Источник, близкий к администрации президента, сказал, что передача мандата Сидякину «действительно обсуждается».
Сидякин уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов от «Единой России». Он сложил полномочия в ноябре 2018 г., после того как был назначен руководителем администрации главы Башкирии. Тогда республику возглавил бывший замначальника управления президента по внутренней политике Радий Хабиров. В 2021 г. Сидякин выдвинулся в Госдуму: он занимал второе место в региональной группе по Башкирии. На первом месте был сам Хабиров. Оба от мандатов отказались.
В ноябре 2021 г. Сидякин был назначен врио руководителя ЦИК «Единой России», вскоре съезд утвердил это решение. За это время партфункционер занимался подготовкой партии к проведению региональных выборов 2022 г., разработкой новых форматов партийных активностей на федеральном, региональном и местном уровнях, чисткой базы сторонников, в которой была неактуальная информация, и т. д. В партии говорили, что он должен подготовить структуру к следующим крупным кампаниям.
Петрунин умер 12 октября после тяжелой болезни. На выборах в Госдуму 2021 г. он занимал второе место в региональной группе по Тульской области, за ним следовала депутат облдумы, директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая и еще четыре человека. По словам двух собеседников в партии, в данной ситуации вопрос передачи мандата может обсуждаться с руководством региона, от которого избирался Петрунин.
По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия обязана предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. Но если все претенденты откажутся, то она может передать мандат кому угодно. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК желаемую кандидатуру для замещения освободившегося мандата, говорит юрист Антон Тимченко.
То, что Сидякин прежде уже отказывался от депутатского мандата, – это не помеха, если будет принято соответствующее решение, сказал юрист Гарегин Митин. Об этом говорится в ч. 3 ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы: «Зарегистрированный кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении депутатских мандатов не более двух раз». Постановление Конституционного суда от 2014 г. запрещает это, только в случае если кандидат получил мандат, стал депутатом, потом отказался от него, а затем решил вновь получить мандат.
До Сидякина руководителем ЦИК был Александр Борисов, в 2021 г. он перешел в Госдуму, где стал замруководителя фракции. Депутаты уже совмещали должности в Госдуме и в центральном исполкоме партии, например, в 2016–2017 гг. Владимир Бурматов, будучи депутатом Госдумы, возглавлял ЦИК. В 2005–2012 гг. ЦИК единороссов возглавлял нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьев: он был депутатом Госдумы.
Совмещение двух должностей проблемы не составит, считает политолог Ростислав Туровский: «Напротив, это повысит политический статус главы исполкома, что выгодно и «Единой России», и самому Сидякину. Кроме того, это упростит его работу с фракцией». Впрочем, как отмечает еще один источник в партии, пока обсуждается и другой кандидат: один из партийных политтехнологов – руководитель центрального межрегионального координационного совета «Единой России» Андрей Парфенов (баллотировался в Госдуму от Самарской области, был на шестом месте в региональной группе).