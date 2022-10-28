В Херсонской области сообщили об отмене призыва в 2022 году
В 2022 г. в Херсонской области осеннего призыва на военную службу не будет, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
«Призыва в этом году не будет», — рассказали агентству в пресс-службе главы региона.
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, в рамках которого начало осеннего призыва переносится на 1 ноября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что данное решение связано с загрузкой военкоматов в рамках частичной мобилизации.
В сентябре Сальдо говорил, что жители региона, которые получили российские паспорта, не будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Чиновник отметил, они могут пойти в зону специальной военной операции по желанию или вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.