В Херсонской области сообщили об отмене призыва в 2022 году

В сентябре Сальдо говорил, что жители региона, которые получили российские паспорта, не будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Чиновник отметил, они могут пойти в зону специальной военной операции по желанию или вступить в добровольческие батальоны, формируемые в области.