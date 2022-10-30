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В Сербии заявили, что Запад толкает страну «в объятия» России

Ведомости

Западные страны толкают Сербию в объятья России и Китая, заявил в интервью каналу Prva TV министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

«Кого пригласит Вучич (президент Сербии. — “Ведомости”) завтра, когда резолюция о геноциде в Сребренице будет стоять на повестке дня Совета Безопасности ООН? Мы с ним сидели одни и искали, кого бы пригласить», — сказал Дачич.

По его словам, единственным политиком, кто тогда ответил Белграду, был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава сербского МИДа отметил, что ситуация была бы другой, если бы Запад понял Сербию. По мнению Дачича, республика находится между ожиданиями со стороны Запада и России.

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«Россия считает, что Косово — это прецедент, который может быть хорош для любой сепаратистской территории в мире. Запад считает, что он применим только к Косово и больше нигде в мире», — сказал министр.

Политик указал, что речь больше не идет о поиске политического решения проблемы Косово, есть «анестезиологический» путь, чтобы Сербии «было легче проглотить независимость Косово». Дачич назвал такой подход неправильным.

В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом. Ранее руководство республики попросило РФ заблокировать резолюцию.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью ТАСС в 2019 г. заявил, что одной из причин популярности президента РФ Владимира Путина в Сербии является спасение руководством РФ от клейма геноцида. «Мы никогда не забудем 2015 год, когда Лавров и [постоянный представитель России при ООН Виталий] Чуркин по указанию Путина спасли Сербию от клейма народа, осуществившего геноцид, как это предлагалось по британской резолюции в СБ ООН. Мы это никогда не забудем», — говорил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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