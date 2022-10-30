В Сербии заявили, что Запад толкает страну «в объятия» России

Президент Сербии Александр Вучич в интервью ТАСС в 2019 г. заявил, что одной из причин популярности президента РФ Владимира Путина в Сербии является спасение руководством РФ от клейма геноцида. «Мы никогда не забудем 2015 год, когда Лавров и [постоянный представитель России при ООН Виталий] Чуркин по указанию Путина спасли Сербию от клейма народа, осуществившего геноцид, как это предлагалось по британской резолюции в СБ ООН. Мы это никогда не забудем», — говорил он.