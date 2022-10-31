Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

В 2016 г. Лула да Силва стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его обвиняли в получении взяток от строительных компаний, взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. Да Силва свою вину отрицал и называл это дело происками политических оппонентов. Заключение он стал отбывать в апреле 2018 г., в тюрьме он провел 580 дней, а затем его освободили до окончательного рассмотрения апелляций по его делу. В марте прошлого года суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.