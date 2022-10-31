Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Бывший президент Бразилии (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару, следует из данных на сайте Высшего избирательного суда страны.
Уточняется, что по итогам подсчета 100% голосов разрыв между кандидатами оказался минимальным — 50,9% против 49,1%. В абсолютных цифрах преимущество нового президента перед ушедшим составило почти 2,14 млн голосов.
Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%. Помимо этого, большая доля населения смогла получить доступ к высшему образованию и банковскому кредитованию на фоне стабильной экономической ситуации и положительного сальдо внешнеторгового баланса. По данным Всемирного банка, в период президентства Лулы да Силвы средний рост ВВП Бразилии составлял порядка 3,8% в год, инфляция снизилась с 14,7% до 5%, а безработица упала с 10% до 7,3%. При нем также активно развивались российско-бразильские отношения, было сформировано объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).
В 2016 г. Лула да Силва стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его обвиняли в получении взяток от строительных компаний, взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. Да Силва свою вину отрицал и называл это дело происками политических оппонентов. Заключение он стал отбывать в апреле 2018 г., в тюрьме он провел 580 дней, а затем его освободили до окончательного рассмотрения апелляций по его делу. В марте прошлого года суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.
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