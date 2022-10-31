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«Единая Россия» исключит депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области

Ведомости

Из «Единой России» исключат «с позором» депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Ранее он сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия.

«Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Швец.

Она добавила, что действия Мамонтова вызывают «недоумение и отвращение». По мнению Швец, чиновник должен «понести наказание по всей строгости закона».

Ранее сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области сообщило, что в Татарске водитель сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Отмечалось, что ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 30 октября.

В областном управлении МВД рассказали, что ребенка госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». Водитель же спустя какое-то время явился в отдел полиции. Его личность не раскрывалась. В ГУМВД уточнили, что в его отношении составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных