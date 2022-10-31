«Единая Россия» исключит депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области

В областном управлении МВД рассказали, что ребенка госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». Водитель же спустя какое-то время явился в отдел полиции. Его личность не раскрывалась. В ГУМВД уточнили, что в его отношении составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).