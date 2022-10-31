«Единая Россия» исключит депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области
Из «Единой России» исключат «с позором» депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. Ранее он сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия.
«Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье», — заявила Швец.
Она добавила, что действия Мамонтова вызывают «недоумение и отвращение». По мнению Швец, чиновник должен «понести наказание по всей строгости закона».
Ранее сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на ГУМВД по Новосибирской области сообщило, что в Татарске водитель сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Отмечалось, что ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 30 октября.
В областном управлении МВД рассказали, что ребенка госпитализировали в больницу «с травмами различной степени тяжести». Водитель же спустя какое-то время явился в отдел полиции. Его личность не раскрывалась. В ГУМВД уточнили, что в его отношении составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
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