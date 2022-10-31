В Крыму национализируют несколько связанных с Украиной предприятий

18 октября парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан, передавал «Интерфакс». Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г.