В Крыму национализируют несколько связанных с Украиной предприятий
В собственность Крыма перейдет имущество нескольких предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом. Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики», – написал он.
В частности, речь идет о национализации ООО «Руслайн ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», а также судостроительного завода «Залив». Как подчеркнул Аксенов, сотрудники этих предприятий сохранят свои рабочие места, сокращений не планируется. Уволить могут лишь уполномоченных представителей акционеров, «выполнявших волю своих киевских руководителей».
18 октября парламент Крыма принял закон, разрешающий признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан, передавал «Интерфакс». Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества, которые были в собственности по данным на 24 февраля 2022 г.
На Украине закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов был принят еще в марте. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».
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