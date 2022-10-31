В ООН заявили о готовности расследовать данные о злоупотреблениях по зерновой сделке
ООН готова расследовать возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Было бы серьезным нарушением использование "черноморской инициативы" для получения преимущества в военных операциях. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности все представленные доказательства, если будет такой запрос», — отметил Гриффитс (цитата по ТАСС).
По его словам, ООН будет считать злоупотреблением зерновой сделкой ее использование для получения военного преимущества.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению оборонного ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пообещал продолжить работу над доставкой зерна на мировые рынки.
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