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В ООН заявили о готовности расследовать данные о злоупотреблениях по зерновой сделке

Ведомости

ООН готова расследовать возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Было бы серьезным нарушением использование "черноморской инициативы" для получения преимущества в военных операциях. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности все представленные доказательства, если будет такой запрос», — отметил Гриффитс (цитата по ТАСС).

По его словам, ООН будет считать злоупотреблением зерновой сделкой ее использование для получения военного преимущества.

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атаки беспилотников на корабли Черноморского флота, находившиеся на рейде в Севастополе. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению оборонного ведомства, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в свою очередь пообещал продолжить работу над доставкой зерна на мировые рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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