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В ДНР сообщили о взятии опорного пункта ВСУ в Невельском

Ведомости

Союзные силы в районе поселка Невельское Донецкой народной республики захватили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен украинских военных. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100 гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что союзные силы также захватили пленных и «большое количество вооружения», в том числе иностранного производства.

Ранее сегодня Народная милиция республики сообщила о продолжающихся обстрелах территории ДНР с украинской стороны. По данным ведомства, под огонь попали восемь населенных пунктов. В результате погибли два мирных жителя, еще шестеро получили ранения. Уточняется, что противник потерял до 50 военных.

Накануне, 31 октября, штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что по Ворошиловскому району выпущено 3 ракеты из реактивных систем залпового огня, в результате попаданий начались пожары.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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