В ДНР сообщили о взятии опорного пункта ВСУ в Невельском
Союзные силы в районе поселка Невельское Донецкой народной республики захватили опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен украинских военных. Об этом сообщает Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.
«В ходе наступательных действий в районе н. п. Невельское военнослужащими 100 гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что союзные силы также захватили пленных и «большое количество вооружения», в том числе иностранного производства.
Ранее сегодня Народная милиция республики сообщила о продолжающихся обстрелах территории ДНР с украинской стороны. По данным ведомства, под огонь попали восемь населенных пунктов. В результате погибли два мирных жителя, еще шестеро получили ранения. Уточняется, что противник потерял до 50 военных.
Накануне, 31 октября, штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что по Ворошиловскому району выпущено 3 ракеты из реактивных систем залпового огня, в результате попаданий начались пожары.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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