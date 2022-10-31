При обстреле Донецка пострадали жилые дома и газопровод

27 октября ВСУ выпустили более 145 снарядов, в том числе из РСЗО Himars и БМ-21 «Град», по Донецкой народной республике. Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Шахтерска, Горловки, Ясиноватой. В Донецке в результате очередных обстрелов ВСУ были обесточены 362 трансформаторные подстанции, более 53 000 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города остались тогда без энергоснабжения. Всего ранения получили 13 человек.