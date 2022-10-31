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При обстреле Донецка пострадали жилые дома и газопровод

Ведомости

В результате обстрела ВСУ Донецка повреждения получили многоквартирные дома и газопровод в Ворошиловском районе, сообщил штаб терробороны ДНР в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По ул. Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома № 41», – говорится в сообщении.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что по Ворошиловскому району выпущено 3 ракеты из реактивных систем залпового огня, в результате попаданий начались пожары.

27 октября ВСУ выпустили более 145 снарядов, в том числе из РСЗО Himars и БМ-21 «Град», по Донецкой народной республике. Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Шахтерска, Горловки, Ясиноватой. В Донецке в результате очередных обстрелов ВСУ были обесточены 362 трансформаторные подстанции, более 53 000 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города остались тогда без энергоснабжения. Всего ранения получили 13 человек.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных