При обстреле Донецка пострадали жилые дома и газопровод
В результате обстрела ВСУ Донецка повреждения получили многоквартирные дома и газопровод в Ворошиловском районе, сообщил штаб терробороны ДНР в своем Telegram-канале.
«Украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. По ул. Щорса повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у дома № 41», – говорится в сообщении.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что по Ворошиловскому району выпущено 3 ракеты из реактивных систем залпового огня, в результате попаданий начались пожары.
27 октября ВСУ выпустили более 145 снарядов, в том числе из РСЗО Himars и БМ-21 «Град», по Донецкой народной республике. Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Шахтерска, Горловки, Ясиноватой. В Донецке в результате очередных обстрелов ВСУ были обесточены 362 трансформаторные подстанции, более 53 000 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города остались тогда без энергоснабжения. Всего ранения получили 13 человек.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.
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