В ДНР сообщили о 13 раненых в результате обстрелов ВСУ

Ранее Донецкое агентство новостей со ссылкой на местный штаб терробороны сообщило, что ВСУ обстреляли Шахтерск, расположенный на востоке ДНР, в результате там начался крупный пожар. По словам очевидцев, взрывы в городе прозвучали около 21:30, затем начался пожар в районе железнодорожной станции Постниково. Позже в МЧС ДНР уточнили, что горят 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровля железнодорожной станции.