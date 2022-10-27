Газета
Общество

В ДНР сообщили о 13 раненых в результате обстрелов ВСУ

Ведомости

Украинские войска выпустили более 145 снарядов, в том числе из РСЗО Himars и БМ-21 «Град», по ДНР. Ранены 13 человек, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По состоянию на 16:30 ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц. Имеются повреждения жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Шахтерска, Горловки, Ясиноватой. В Донецке в результате очередных обстрелов ВСУ обесточены 362 трансформаторные подстанции, более 53 000 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города остались без энергоснабжения. Жителей ДНР призвали сохранять бдительность и не покидать укрытия.

Ранее Донецкое агентство новостей со ссылкой на местный штаб терробороны сообщило, что ВСУ обстреляли Шахтерск, расположенный на востоке ДНР, в результате там начался крупный пожар. По словам очевидцев, взрывы в городе прозвучали около 21:30, затем начался пожар в районе железнодорожной станции Постниково. Позже в МЧС ДНР уточнили, что горят 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровля железнодорожной станции.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, которые часто ведут огонь и по гражданской инфраструктуре.

Ранее по теме: В Шахтерске начался пожар после обстрела со стороны Украины

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных