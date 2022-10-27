В ДНР сообщили о 13 раненых в результате обстрелов ВСУ
Украинские войска выпустили более 145 снарядов, в том числе из РСЗО Himars и БМ-21 «Град», по ДНР. Ранены 13 человек, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«По состоянию на 16:30 ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц. Имеются повреждения жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Шахтерска, Горловки, Ясиноватой. В Донецке в результате очередных обстрелов ВСУ обесточены 362 трансформаторные подстанции, более 53 000 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города остались без энергоснабжения. Жителей ДНР призвали сохранять бдительность и не покидать укрытия.
Ранее Донецкое агентство новостей со ссылкой на местный штаб терробороны сообщило, что ВСУ обстреляли Шахтерск, расположенный на востоке ДНР, в результате там начался крупный пожар. По словам очевидцев, взрывы в городе прозвучали около 21:30, затем начался пожар в районе железнодорожной станции Постниково. Позже в МЧС ДНР уточнили, что горят 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровля железнодорожной станции.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, которые часто ведут огонь и по гражданской инфраструктуре.