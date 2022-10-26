В Шахтерске начался пожар после обстрела со стороны Украины
Украинские военные обстреляли Шахтерск, расположенный на востоке Донецкой народной республики, в результате там начался крупный пожар, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на местный штаб терробороны.
«В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется», — указано в сообщении штаба.
По словам очевидцев, взрывы в городе прозвучали около 21:30, затем начался пожар в районе железнодорожной станции Постниково. Позже в МЧС ДНР уточнили, что горят 12 цистерн с топливом на ж/д полотне, а также кровли железнодорожной станции.
В ведомстве добавили, что для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, Кроме того, к месту ЧП направлен пожарный поезд из Иловайска и специальная техника. Информация о пострадавших уточняется.
ДНР, а также другие регионы, вошедшие недавно в состав России (ЛНР, Херсонская и Запорожская области), регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, которые часто ведут огонь и по гражданской инфраструктуре.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России по итогам референдумов.