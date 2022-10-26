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В Херсоне обстреляли здание Днепровского РОВД

Ведомости

Неизвестные попытались напасть на Днепровский РОВД в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что нападавшие выстрелили из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Инцидент произошел около 13.00. 

«Предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД г. Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ», — рассказал представитель экстренных служб.

Он отметил, что в настоящее время злоумышленников пытаются блокировать и задержать. Информацию о жертвах и пострадавших в экстренных службах не уточнили.

Ранее, 23 октября, на одной из улиц Херсона сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб один человек, также был поврежден автомобиль, стоявший поблизости. В региональном министерстве здравоохранения сообщали, что еще три человека получили ранения.  

Накануне, 25 октября, взрыв также прогремел в Мелитополе Запорожской области. Инцидент произошел около здания телекомпании «ЗаТВ». Источник «РИА Новостей» утверждал, что взорвался автомобиль. В результате произошедшего пострадали 6 человек, в том числе и 2-летний ребенок. Позже в силовых структурах региона рассказали, что мощность взрывного устройства составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.  

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, применение ею террористических методов, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных