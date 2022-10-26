В Херсоне обстреляли здание Днепровского РОВД

Накануне, 25 октября, взрыв также прогремел в Мелитополе Запорожской области. Инцидент произошел около здания телекомпании «ЗаТВ». Источник «РИА Новостей» утверждал, что взорвался автомобиль. В результате произошедшего пострадали 6 человек, в том числе и 2-летний ребенок. Позже в силовых структурах региона рассказали, что мощность взрывного устройства составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте.