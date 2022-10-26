В Херсоне обстреляли здание Днепровского РОВД
Неизвестные попытались напасть на Днепровский РОВД в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что нападавшие выстрелили из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Инцидент произошел около 13.00.
«Предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД г. Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ», — рассказал представитель экстренных служб.
Он отметил, что в настоящее время злоумышленников пытаются блокировать и задержать. Информацию о жертвах и пострадавших в экстренных службах не уточнили.
Ранее, 23 октября, на одной из улиц Херсона сработало самодельное взрывное устройство. В результате погиб один человек, также был поврежден автомобиль, стоявший поблизости. В региональном министерстве здравоохранения сообщали, что еще три человека получили ранения.
Накануне, 25 октября, взрыв также прогремел в Мелитополе Запорожской области. Инцидент произошел около здания телекомпании «ЗаТВ». Источник «РИА Новостей» утверждал, что взорвался автомобиль. В результате произошедшего пострадали 6 человек, в том числе и 2-летний ребенок. Позже в силовых структурах региона рассказали, что мощность взрывного устройства составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, применение ею террористических методов, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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