Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести

Рогов считает, что украинские войска пытаются отвлечь своими действиями на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР перед ударом по Запорожской области. Он заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению по запорожской линии, перебрасывая туда больше техники и военных.