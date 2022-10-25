Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести
В результате взрыва автомобиля у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе Запорожской области число раненых выросло до шести человек, среди них оказался 12-летний ребенок, сообщила пресс-служба ГУВД по Запорожской области в Telegram-канале.
«В результате преступных действий украинских нацистов пострадали 6 мирных жителей, в том числе 12-летний ребенок», — заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков, добавив, что сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к данному преступлению.
Утром 25 октября администрация Мелитополя сообщила об «одиночном мощном взрыве». Позже стало известно, что взорвался автомобиль у здания медиахолдинга «ЗаМедиа». Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сообщил, что пострадали пять человек, включая сотрудников медиахолдинга. По его словам, мощность взрыва составила 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенных в ночь на вторник по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя. Было слышно не менее семи взрывов.
Рогов считает, что украинские войска пытаются отвлечь своими действиями на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР перед ударом по Запорожской области. Он заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению по запорожской линии, перебрасывая туда больше техники и военных.