В ЛНР заявили о сокрушительном ударе российской армии по ВСУ в районе Кременной
Российские войска нанесли сокрушительный удар по наемническим подразделениям ВСУ, атаковавшим в районе городов Кременная и Сватово, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала».
«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории... По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных... было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому», – приводит его слова «РИА Новости».
Киселев добавил, что ВСУ не оставят попыток прорваться на этом участке линии соприкосновения, однако оборона РФ здесь «слажена по уму».
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона предприняла две неудачные попытки наступления на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.
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