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В ЛНР заявили о сокрушительном ударе российской армии по ВСУ в районе Кременной

Ведомости

Российские войска нанесли сокрушительный удар по наемническим подразделениям ВСУ, атаковавшим в районе городов Кременная и Сватово, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории... По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных... было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому», – приводит его слова «РИА Новости».

Киселев добавил, что ВСУ не оставят попыток прорваться на этом участке линии соприкосновения, однако оборона РФ здесь «слажена по уму».

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона предприняла две неудачные попытки наступления на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. 

19 октября Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он уточнил, что главы регионов получат дополнительные полномочия для обеспечения безопасности. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, а также на нежелание Киева возобновлять переговорный процесс.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о двух попытках наступления ВСУ за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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