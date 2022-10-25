В ЛНР заявили о сокрушительном ударе российской армии по ВСУ в районе Кременной

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории... По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных... было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому», – приводит его слова «РИА Новости».