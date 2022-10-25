Мощность взрыва в Мелитополе составила не менее 15 кг тротила
Мощность взрывного устройства, которое сдетонировало у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе, составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.
«По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте», – сказал он.
Повреждения помимо самого здания медиахолдинга получили также соседний пятиэтажный дом и три частных автомобиля.
Утром 25 октября администрация Мелитополя сообщила об «одиночном мощном взрыве». Позже стало известно, что взорвался автомобиль у здания медиахолдинга «ЗаМедиа». В результате произошедшего пострадали 6 человек, в том числе и 2-летний ребенок, заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенных в ночь на вторник по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя. Было слышно не менее семи взрывов.
Рогов считает, что украинские войска пытаются отвлечь своими действиями на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР перед ударом по Запорожской области. Он заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению по запорожской линии, перебрасывая туда больше техники и военных.
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