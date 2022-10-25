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Мощность взрыва в Мелитополе составила не менее 15 кг тротила

Ведомости

Мощность взрывного устройства, которое сдетонировало у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе, составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур региона.

«По оценке взрывотехников, мощность взрыва составила не менее 15 кг в тротиловом эквиваленте», – сказал он.

Повреждения помимо самого здания медиахолдинга получили также соседний пятиэтажный дом и три частных автомобиля.

Утром 25 октября администрация Мелитополя сообщила об «одиночном мощном взрыве». Позже стало известно, что взорвался автомобиль у здания медиахолдинга «ЗаМедиа». В результате произошедшего пострадали 6 человек, в том числе и 2-летний ребенок, заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял об ударах вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенных в ночь на вторник по селу Светлодолинскому к северу от Мелитополя. Было слышно не менее семи взрывов.

Рогов считает, что украинские войска пытаются отвлечь своими действиями на севере Херсонской области и в районе города Сватова в ЛНР перед ударом по Запорожской области. Он заявил, что ВСУ активно готовятся к наступлению по запорожской линии, перебрасывая туда больше техники и военных.

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Ранее по теме: Число пострадавших при взрыве в Мелитополе выросло до шести

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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