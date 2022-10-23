В результате взрыва на одной из улиц Херсона погиб человек
На одной из улиц Херсона сработало самодельное взрывное устройство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», — сказал чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Как сообщает региональное министерство здравоохранения, ранены еще три человека.
Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил о нанесении удара украинскими военными по гостинице «Алиса» на территории города.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. Власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне напряженности власти заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Необходимость эвакуации объяснили продолжающимися обстрелами жилых кварталов со стороны Украины, а также из-за угрозы разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
В субботу администрация Херсонской области призвала мирных жителей Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации незамедлительно покинуть город. Власти призвали брать с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.