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ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на линии электропередачи в Крыму

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — сказано в сообщении ФСБ.

В спецслужбе сообщили об изъятии трех взрывных устройств фугасного типа, инструкций по их использованию и схемы расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. По информации энергетиков-специалистов, в случае повреждения опор ЛЭП более 5000 человек остались бы без электроэнергии, сообщают в ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Также следственные органы проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных