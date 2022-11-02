ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на линии электропередачи в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
«Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — сказано в сообщении ФСБ.
В спецслужбе сообщили об изъятии трех взрывных устройств фугасного типа, инструкций по их использованию и схемы расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. По информации энергетиков-специалистов, в случае повреждения опор ЛЭП более 5000 человек остались бы без электроэнергии, сообщают в ФСБ.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Также следственные органы проверяют его на причастность к другим преступлениям на территории России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса