ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на линии электропередачи в Крыму

В спецслужбе сообщили об изъятии трех взрывных устройств фугасного типа, инструкций по их использованию и схемы расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. По информации энергетиков-специалистов, в случае повреждения опор ЛЭП более 5000 человек остались бы без электроэнергии, сообщают в ФСБ.