МИД вызовет британского посла в Москве

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. В связи с этим Россия не оставит такие действия без ответа, подчеркнул Песков. Он отметил, что российские спецслужбы и власти располагают данными, указывающими на то, что британские специалисты руководили и координировали операцию в Севастопольской бухте.