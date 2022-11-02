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МИД вызовет британского посла в Москве

Ведомости

В Министерство иностранных дел Российской Федерации в ближайшее время будет вызван посол Великобритании Дебора Броннерт. Причина — участие Лондона к атаке Украины на Севастополь, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Подтверждением тому стали авиационные морские удары, нанесенные ВСУ 29 октября с применением беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе. Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. В связи с этим Россия не оставит такие действия без ответа, подчеркнул Песков. Он отметил, что российские спецслужбы и власти располагают данными, указывающими на то, что британские специалисты руководили и координировали операцию в Севастопольской бухте.

29 октября Минобороны заявило, что к подрыву газопроводов «Северный поток» причастны британские Военно-морские силы (ВМС). Минобороны Великобритании эту информацию отрицает.

Захарова призвала Лондон ответить на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it’s done» («сделано». — Прим. «Ведомостей») сразу после подрыва на «Северных потоках». Информацию об этом опубликовал в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных