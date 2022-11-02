МИД вызовет британского посла в Москве
В Министерство иностранных дел Российской Федерации в ближайшее время будет вызван посол Великобритании Дебора Броннерт. Причина — участие Лондона к атаке Украины на Севастополь, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Подтверждением тому стали авиационные морские удары, нанесенные ВСУ 29 октября с применением беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе. Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН», — заявила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности Великобритании к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота. В связи с этим Россия не оставит такие действия без ответа, подчеркнул Песков. Он отметил, что российские спецслужбы и власти располагают данными, указывающими на то, что британские специалисты руководили и координировали операцию в Севастопольской бухте.
29 октября Минобороны заявило, что к подрыву газопроводов «Северный поток» причастны британские Военно-морские силы (ВМС). Минобороны Великобритании эту информацию отрицает.
Захарова призвала Лондон ответить на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it’s done» («сделано». — Прим. «Ведомостей») сразу после подрыва на «Северных потоках». Информацию об этом опубликовал в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
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