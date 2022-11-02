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Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz

Ведомости

Великобритания ввела санкции против бывших руководителей российской металлургической компании Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, следует из заявления правительства королевства.

Помимо этого ограничения были наложены на гендиректора татарстанского АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО «Татавтодор» Айрата Шаймиева.

«Нацеливаясь на этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не одержит верх», — говорится в заявлении.

Правительство королевство уточнило, что Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц, включая более 120 бизнесменов с чистым капиталом более 140 млрд фунтов стерлингов.

Крупнейший бенефициар Evraz – Роман Абрамович, которому принадлежит 28,64% акций компании, другие владельцы – Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

20 октября Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries, а также против мэра Бердянска Александра Сауленко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных