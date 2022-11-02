Британия ввела санкции против бывших руководителей металлургической компании Evraz
Помимо этого ограничения были наложены на гендиректора татарстанского АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора АО «Татавтодор» Айрата Шаймиева.
«Нацеливаясь на этих людей, мы усиливаем экономическое давление на [президента России Владимира] Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не одержит верх», — говорится в заявлении.
Правительство королевство уточнило, что Великобритания ввела санкции против более чем 1200 физических и 120 юридических лиц, включая более 120 бизнесменов с чистым капиталом более 140 млрд фунтов стерлингов.
Крупнейший бенефициар Evraz – Роман Абрамович, которому принадлежит 28,64% акций компании, другие владельцы – Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).
20 октября Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» — Shahed Aviation Industries, а также против мэра Бердянска Александра Сауленко.
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